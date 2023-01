ERKELENZ/ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem "Rückbau" des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. "Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt", teilte der Konzern am Morgen mit. Ob damit auch der Polizeieinsatz zur Räumung des Geländes beginnt, ließ der Konzern offen und verwies auf die Polizei. Die wiederum betonte erneut, dass die Räumung "frühestens am Mittwoch" beginnen werde./mhe/DP/mis