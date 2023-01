DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Airbus hat seine Auslieferungen im vergangenen Jahr leicht gesteigert. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurden 661 Verkehrsflugzeuge an die Kunden übergeben, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Sein ursprüngliches Auslieferungsziel für 2022 von 700 Flugzeugen hatte das Unternehmen Anfang Dezember kassiert. Airbus liegt bei den Gesamtauslieferungen weiterhin klar vor dem US-Rivalen Boeing, dessen Verkäufe aber ungleich kräftiger anzogen.

Den Auftragsbestand konnte Airbus um brutto 1.780 (netto: 820) neue Aufträge auf 7.239 zum Jahresende steigern. "Um die offenen Aufträge sukzessive abzuwickeln, werden wir den Produktionshochlauf weiter fortsetzen", sagte Airbus-CEO Guillaume Faury.

Die Flugzeuge aus der A320neo-Familie heimsten brutto 888 Neubestellungen ein. Für die A220 erhielt der Hersteller 127 feste Bestellungen. Die Finanzergebnisse für 2022 wird Airbus am 16. Februar veröffentlichen. Boeing steigerte seine Auslieferungen 2022 um satte 40 Prozent auf 480 Maschinen. Im Schlussquartal kam Boeing auf 152 Flugzeuge nach 99 im Vergleichszeitraum. Der Konzern, der 2018 - vor den Auswirkungen der Außerdienststellung der 737 Max und der Pandemie - noch 806 Jets ausgeliefert hatte, setzte seine Erholung damit fort. Boeing erhielt im vergangenen Jahr 935 Bestellungen nach 909 im Vorjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.917,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.942,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.279,00 -0,0% Nikkei-225 26.434,14 +1,0% Schanghai-Composite 3.175,80 +0,2% Hang-Seng-Index 21.549,55 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 136,60 +11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 14.774,60 -0,1% DAX-Future 14.909,00 +0,8% XDAX 14.846,60 +0,8% MDAX 27.383,67 -0,6% TecDAX 3.092,70 +0,0% EuroStoxx50 4.057,46 -0,3% Stoxx50 3.819,95 -0,6% Dow-Jones 33.704,10 +0,6% S&P-500-Index 3.919,25 +0,7% Nasdaq-Comp. 10.742,63 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,49 -45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas leichter - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach der Jahresanfangsrally eine Verschnaufpause eingelegt. Etwas Gegenwind lieferten Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank. Demnach dürften die Leitzinsen aller Voraussicht nach auf über 5 Prozent steigen und längere Zeit dort bleiben. US-Notenbankchef Jerome Powell räumte dem Kampf gegen die Inflation weiter Priorität ein, vermied aber konkrete Aussagen über das Ausmaß anstehender Zinserhöhungen. Unter Druck standen die zuletzt gefragten Chemie- und Rohstoffwerte, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 1,2 Prozent verloren. Noch stärker im Minus tendierten Einzelhandelswerte. Dagegen konnte sich der Index der Auto-Aktien behaupten, auch Versicherer und die Titel der Reise- und Freizeitbranche hielten sich vergleichsweise gut. Der Tankerbetreiber Frontline verfolgt die Fusion mit Euronav nicht weiter. Der Kurs von Euronav fiel um 17,6 Prozent, während die Frontline-Aktien um 15,9 Prozent zulegten.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Dass der DAX nahezu behauptet schloss, hat er vor allem der Bayer-Aktie zu verdanken. Diese gewann 4 Prozent auf das neue Jahreshoch von 53,96 Euro. "Die Aussagen zum Pharma-Portfolio sind sehr positiv", so ein Händler. Die genannten Produkte sollten nun auf einen Spitzenumatz von über 12 Milliarden Euro jährlich kommen, etwa 7 Milliarden mehr als bisher in Aussicht gestellt. Zalando fielen um 3 Prozent. Als Hauptgrund machten Händler die wieder steigende Vorsicht beim Blick auf die künftige Zinslandschaft aus. Dazu kamen für den Modehandel keine guten Zahlen von About You (-18,1%). Hugo Boss erhöhten sich mit einer Kaufempfehlung durch Kepler um 1,1 Prozent. Dagegen gaben einige der jüngsten Gewinner wie Kion oder Knorr-Bremse wieder deutlich nach. Vitesco stiegen um 2,1 Prozent, Goldman Sachs hat die Aktie auf die Kaufliste genommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer wurden 1,3 Prozent höher gestellt, so ein Händler von Lang & Schwarz. Hintergrund sei ein Medienbericht, wonach der Investmentfonds Bluebell bei Bayer eingestiegen sei und eine Aufspaltung des Konzerns fordere. Siemens Energy rückten 1 Prozent vor. Das DAX-Unternehmen hat einen milliardenschweren Auftrag vom Netzbetreiber Amprion zur Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee erhalten.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Anleger richten ihren Fokus zunehmend auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison, hieß es. Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf einer Konferenz der Riksbank in Schweden brachten keine neuen Erkenntnisse. Powell räumte dem Kampf gegen die Inflation weiter Priorität ein, vermied aber konkrete Aussagen über das Ausmaß anstehender Zinserhöhungen. Nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, wird die US-Notenbank die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation auf über 5 Prozent hieven. Die jüngsten US-Konjunkturdaten vom vergangenen Freitag hatten zuletzt die Hoffnungen auf eine gemäßigtere Gangart der Fed bei den kommenden Zinserhöhungen verstärkt. Broadcom gaben 0,3 Prozent nach. Belastet wurde die Aktie von einem Bericht, wonach Apple (+0,5%) an eigenen WiFi- und Bluetooth-Halbleitern arbeite, wodurch jene von Broadcom überflüssig würden. Auch derzeit noch von Qualcomm (+2,0%) gefertigte Chips soll Apple Ende 2024 oder Anfang 2025 dem Bericht zufolge selbst fertigen wollen. GE Healthcare Technologies (+3,3%) hat für das laufende Jahr ein anhaltendes organisches Wachstum in Aussicht gestellt. Amazon (+2,9%) hat Umstrukturierungen in Großbritannien angekündigt. Der Onlineriese schließt dort drei Logistikzentren. Nach dem Kurssprung von fast 24 Prozent zu Wochenbeginn ging es mit der Aktie von Bed Bath & Beyond um weitere 27,8 Prozent aufwärts. Der angeschlagene Einzelhändler hat enttäuschende Zahlen zum dritten Geschäftsquartal veröffentlicht, nachdem er in der vergangenen Woche die Anleger auf die Möglichkeit einer Insolvenz eingestimmt hatte. Nun versicherte Bed Bath & Beyond aber, alle strategischen Optionen zu prüfen und die Investoren zeitnah zu informieren.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 +2,9 4,21 -17,9 5 Jahre 3,71 +4,1 3,67 -28,8 7 Jahre 3,66 +5,3 3,61 -30,8 10 Jahre 3,61 +7,3 3,54 -27,1 30 Jahre 3,74 +8,3 3,66 -22,9

Die Renditen am US-Anleihemarkt erholten sich etwas von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 7,3 Basispunkte auf 3,61 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0742 +0,1% 1,0729 1,0741 +0,4% EUR/JPY 142,11 +0,1% 141,74 141,70 +1,3% EUR/CHF 0,9905 +0,0% 0,9895 0,9866 +0,1% EUR/GBP 0,8833 -0,1% 0,8828 0,8810 -0,2% USD/JPY 132,30 +0,1% 131,97 131,94 +0,9% GBP/USD 1,2161 +0,1% 1,2165 1,2191 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,7786 -0,1% 6,7850 6,7714 -2,2% Bitcoin BTC/USD 17.412,93 -0,1% 17.193,67 17.277,58 +4,9%

Der Dollar erholte sich etwas von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Der nächste Impuls dürfte hier von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag ausgehen, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,34 75,12 -1,0% -0,78 -7,4% Brent/ICE 79,32 80,10 -1,0% -0,78 -7,8%

Die Ölpreise legten etwas zu. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 0,4 Prozent, der WTI-Preis um 0,5 Prozent. Das Umfeld war jedoch volatil. Sorgen vor weiter ansteigenden Zinsen belasteten zwischenzeitlich. Höhere Kreditkosten in den USA und anderen Teilen der Welt dürften die Weltwirtschaft in diesem Jahr belasten, was die Nachfrage nach Energie dämpfen wird. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt voraus, dass ein Drittel der Welt im Jahr 2023 eine Rezession erleben wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,33 1.876,30 +0,2% +3,03 +3,0% Silber (Spot) 23,68 23,60 +0,3% +0,08 -1,2% Platin (Spot) 1.081,90 1.080,50 +0,1% +1,40 +1,3% Kupfer-Future 4,09 4,08 +0,2% +0,01 +7,2%

Der Goldpreis konnte seine jüngsten Gewinne leicht ausbauen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

VERKEHRSPOLITIK DEUTSCHLAND

Beim Mobilitätsgipfel im Kanzleramt wurde die Notwendigkeit eines schnellen Hochlaufs der E-Mobilität betont. Im Mittelpunkt des ersten Spitzengesprächs habe der Klima- und Umweltschutz, die Digitalisierung von Fahrzeugen, eine vernetzte Mobilität sowie die Resilienz von Lieferketten gestanden.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Frankreichs Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben und riskiert damit heftige Proteste und Streiks. Die Reform ziele darauf ab, "das Gleichgewicht" des Rentensystems im Jahr 2030 zu gewährleisten, sagte Premierministerin Elisabeth Borne am Dienstag. Sie bezeichnete es als "unverantwortlich", die Defizite "weiter anwachsen zu lassen".

PC-HERSTELLER

Eine nachlassende Nachfrage hat im vierten Quartal 2022 zu erheblich rückläufigen Verkäufen und Preisen für Personal Computer (PC) gesorgt. Die großen Hersteller wie Lenovo, Dell und HP mussten deutlich zweistellige Rückgänge in Kauf nehmen, während Apple ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnete. Wie aus Daten der Marktforscher von International Data Group hervorgeht, sackten die Verkäufe in den drei Monaten gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Prozent auf 67,2 Millionen Stück ab.

Die Auslieferungen der Lenovo Group fielen den Daten zufolge um 28,5 Prozent auf 15,5 Millionen Geräte. Der Marktanteil des Unternehmens blieb allerdings stabil. Die Verkäufe von HP fielen um 29 Prozent auf 13,2 Millionen Stück, die von Dell Technologies um 37,2 Prozent auf 10,8 Millionen Stück. Apple verzeichnete dagegen nur einen Rückgang von 2,1 Prozent auf 7,5 Millionen Stück.

SIEMENS ENERGY

hat einen milliardenschweren Auftrag vom Netzbetreiber Amprion zur Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee erhalten. Im Konsortium mit der spanischen Dragados Offshore wird Siemens Energy Konverterstationen für zwei neue Netzanbindungssysteme errichten, wie der Konzern mitteilte. Das Auftragsvolumen für das Konsortium liege bei über 4 Milliarden Euro inklusive der Instandhaltung für zehn Jahre.

TEAMVIEWER

hat dank eines starken Schlussquartals die eigenen Erwartungen für das Gesamtjahr erfüllt beziehungsweise leicht übertroffen. Die Billings (abgerechnete Umsätze) kletterten in den drei Monaten um 24 Prozent auf 191 Millionen Euro. Währungsbereinigt liegt der Zuwachs bei 20 Prozent. Für das Gesamtjahr berichtete Teamviewer über Billings von 635 Millionen Euro, was einer Wachstumsrate von 16 Prozent entspricht. Die eigene Prognose lag bei "ungefähr 630 Millionen Euro", Analysten haben einem Konsens des Unternehmens zufolge mit 624 Millionen Euro gerechnet. Zudem rechnet das Unternehmen für 2022 mit einem Umsatz von 566 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Aussicht gestellte hatte das Unternehmen 565 Millionen bis 580 Millionen Euro, Analysten haben mit 565 Millionen gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge für 2022 werde am oberen Ende der Prognose von 45 bis 47 Prozent erwartet, trotz voller Berücksichtigung des Sportsponsorings und inflationsbedingtem Kostendruck.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 14,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,3 Millionen Barrel berichtet worden. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,6 Millionen Barrel.

BOEING

hat seine Auslieferungen 2022 kräftig gesteigert. Wie der Konzern mitteilte, hat er im vergangenen Jahr 480 Maschinen an die Kunden übergeben nach 340 im Vorjahr. Im Schlussquartal kam Boeing auf 152 Flugzeuge nach 99 im Vergleichszeitraum.

JP MORGAN

Jamie Dimon, Chef der US-Bank, geht davon aus, dass in diesem Jahr wieder mehr Transaktionen an der Wall Street getätigt werden. Zudem hat der Manager seine früheren Aussagen, dass er in diesem Jahr einen "wirtschaftlichen Hurrikan" erwartet, etwas relativiert. Er sagte, seine Bank stelle trotz Entlassungen in der Branche weiterhin Mitarbeiter ein.

TESLA

erwägt Erweiterungen seines Elektrofahrzeugwerks in der Nähe von Austin, Texas, im Wert von mehr als 775 Millionen US-Dollar.

