Weiterer Großauftrag für die Nordex SE auf der Insel: Die Gruppe soll in Irland weitere 100 MW Windkraft ans Netz bringen - Service inklusive Ende 2022 hat SSE Renewables, der führende Entwickler und Betreiber von erneuerbaren Energien in Großbritannien und Irland, die Nordex Group mit der Lieferung von 29 Turbinen des Typs N117/3600 für den Windpark ‚Yellow River' in Irland beauftragt. Der Vertrag ...

