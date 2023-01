Teamviewer Aktie Gestern mit 13,00 EUR "in den feierabend" gegangen. Erholungskurs nach tiefem Fall. Mittlerweile scheint der Kapitalmarkt wieder Gefallen an Teamviewer zu finden: Die Marketingexzesse mit dem ManU-Sponsoring wurden erkannt und werden beendet.Dazu zuletzt gute Q3-Zahlen. Und jetzt könnte man fragen, woher der nächste Schub kommen könnte für die aktie? Vielelicht die heute Morgen veröffentlichten vorläufigen Zahlen: Kräftiges Umsatzwachstum in 2022 und - wichtiger - die Marge liegt am oberen Ende der Prognosespanne. Das Management von Teamviewer hat "geliefert". Möglicherweise werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...