Das Instrument 7130 CA74643G1028 PUSHFOR TECH INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 12.01.2023

The instrument 7130 CA74643G1028 PUSHFOR TECH INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.01.2023 and ex capital adjustment on 12.01.2023



Das Instrument VRQ0 FR001400D5I2 VERGNET S.A. EO -,11 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2023

The instrument VRQ0 FR001400D5I2 VERGNET S.A. EO -,11 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.01.2023



Das Instrument SFRN CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 12.01.2023

The instrument SFRN CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.01.2023 and ex capital adjustment on 12.01.2023



Das Instrument KABN CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2023

The instrument KABN CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.01.2023



Das Instrument SCT GB0007908733 SSE PLC LS-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 12.01.2023

The instrument SCT GB0007908733 SSE PLC LS-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.01.2023 and ex capital adjustment on 12.01.2023

SSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de