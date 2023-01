BSLN SW - Basilea steigert Umsatz 2022 stärker als erwartetSBRY LN - Sainsbury Sees Earnings Towards the Upper End of GuidanceSIKA SW - Sika 2022: Erwarten Rekord-EBIT und EBIT-Marge von 15%, Sika bestätigt die strategischen Ziele 2023UBXN SW - u-blox vorl. Gj Umsatz etwa CHF624 Mio, erw. CHF600,3 Mio Die EZB könnte Emittenten von Anleihen mit hohen CO2-Emissionen demnächst das Leben etwas schwerer machen.Deutsche Unternehmensinsolvenzen im Okt. +17,9% gegen VorjahrBAYN - Bayer-Aufspaltung wird von Aktivist Bluebell gefordert: KreiseFRE - Fresenius-Verantwortlicher verlässt den Aktivistenfonds Elliott SAE - Shop Apotheke Q4 vorl. Umsatz verfehlt ErwartungenTMV - Teamviewer mit starkem Schlussquartal - Jahresziele erreicht Sparkassen wollen mehr Auslandsgeschäft - Helaba baut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...