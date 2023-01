HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3812/ Bettina Zeman ist Kundenbetreuerin für Export Services in der Österreichischen Kontrollbank und berät in dieser Funktion grosse österreichische exportierende Unternehmen in Finanzierungs- und Absicherungsfragen. Wir sprechen über GE Capital, die Volksbank, voestalpine, Rosenbauer, lassen Manuel Taverne lieb grüssen und erklären die Begriffe Wechselbürgschaften und KRR. Sogar zu meinem langjährigen Tennis-Host, der früher börsennotierten Waagner-Biro, gibt es etwas zu sagen. Freilich sind eine brutal massgeschneiderte Job Description , Exporte und Sonderfinanzierungen in Krisen wie Covid oder Ukraine sowie ESG die Hauptthemen.http://www.oekb.at OekB ESG Data Hub: ...

