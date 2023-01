Die weltweite Partnerschaft kombiniert die umfassende Expertise der Sitel Group® im Bereich digitaler Customer Experience (CX) Services mit der führenden Unified-CXM-Plattform von Sprinklr. Unternehmen können damit erstklassige Kundenerlebnisse bieten über sämtliche digitale Kanäle hinweg.

Sprinklr (NYSE: CXM), Anbieter einer einheitlichen Customer-Experience-Management (Unified-CXM)-Plattform für moderne Unternehmen, und die? Sitel Group®, einer der Weltmarktführer für Customer-Experience-Lösungen, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Social-Media-Kundenservice zu verbessern.

Vorteile für Kunden

Die Partnerschaft bietet die Basis für ein umfassendes Angebot digitaler Dienstleistungen für Unternehmen aller Branchen. Das Serviceportfolio reicht von Social Listening über Lösungen für Social-Media-Engagement bis hin zu Social-Media-Strategien und -Design. Die Kunden profitieren dank der Expertise beider Unternehmen von vielfältigen Vorteilen:

Erstklassige Social-Media- und digitale Services Sprinklr Modern Care, eine KI-gestützte Contact-Center-as-a-Service (CCaas)-Lösung, stellt den Experten der Sitel Group® die notwendigen Daten und Einblicke für einen erstklassigen Social-Media-Kundenservice zur Verfügung. Die Daten werden von sämtlichen digitalen Touchpoints zusammengetragen, einschließlich Social Media, Messaging und Bewertungswebseiten. Mithilfe qualitativer und quantitativer Analysen kann die Sitel Group Unternehmen dabei helfen, einen besseren Social-Media-Kundenservice anzubieten.

Laurent Uberti, CEO und Mitbegründer der Sitel Group, unterstreicht: "Mit dem Zusammenspiel der jeweiligen Stärken der Sitel Group und Sprinklr können wir Marken dabei helfen, ihren Social-Media-Kundenservice zu verbessern, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Gemeinsam arbeiten wir bereits für über 20 Kunden auf der ganzen Welt in den verschiedensten Branchen von Beauty über das Gastgewerbe bis hin zum Einzelhandel und zu Consumer-Services."

"Mit Kunden über digitale Kanäle zu kommunizieren und ihnen zuzuhören, ist heute wichtiger denn je. Unser Ziel ist es, mit starken Partnerschaften die beste einheitliche Customer-Experience-Management-Plattform zu bieten, ergänzt Doug Balut, Senior Vice President of Global Alliances bei Sprinklr. "Das Zusammenspiel der Unternehmenssoftware von Sprinklr und der führenden digitalen CX-Lösungen der Sitel Group ermöglicht es Unternehmen, einen erstklassigen Social-Media-Kundenservice zu bieten. Gleichzeitig reduzieren sie Kosten und Risiken."

Über Sprinklr

Sprinklr ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für Social-Media-Management. Die Plattform für einheitliches Customer Experience Management (Unified-CXM) arbeitet auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und ermöglicht zu jeder Zeit über jeden digitalen Kanal exzellente Kundenerlebnisse. Mit Hauptsitz in New York City (USA), beschäftigt Sprinklr Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.000 der wertvollsten Marken der Welt zusammen, darunter weltweit tätige Konzerne wie Microsoft, P&G, Samsung sowie über 50% der Fortune 100 Unternehmen.

Über die Sitel Group®

Die Sitel Group ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Business Process Outsourcing (BPO) sowie Customer Experience (CX) Management. Mit umfangreichen Produkten und Lösungen deckt die Sitel Group jeden einzelnen Berührungspunkt der Customer Journey ab und sorgt für erstklassige Kundenbeziehungen sowie eine nachhaltige Kundenbindung mit dem Ziel, den Markenwert unserer Kunden zu steigern. Dafür setzen wir uns mit Leidenschaft, umfassender Expertise und modernsten Technologien ein. Wir identifizieren uns mit der jeweiligen Marke und sorgen für ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis ein essenzieller Wettbewerbsfaktor für jeden Brand.

Mit weltweit 165.000 Mitarbeitern, die im Home Office, in Contact Centern und in unseren MAXhubs arbeiten, liefert die Sitel Group exzellente Kundenservice-Lösungen. In mehr als 50 Sprachen finden täglich über 8 Millionen Interaktionen mit Kunden statt seien sie sprachbasiert oder digital. Das Team steht bei uns im Mittelpunkt. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einer ausgezeichneten Unternehmenskultur sind wir bestrebt, kontinuierlich die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

EXP+, die Enterprise Experience Plattform der Sitel Group, ist eine flexible Lösung, die komplett cloudfähig ist. Sie vereinfacht End-to-End-Prozesse für Kundenservice-Lösungen maßgeblich. Mit dem perfekten Zusammenspiel der vier Produktfamilien Empower, Engage, Explore und Evolve sorgt EXP+ für eine erhöhte Effizienz und eine verbesserte Kundenzufriedenheit.

Hauptgesellschafter der Sitel Group ist Creadev, die unternehmerische Investment-Gesellschaft der Familie Mulliez.

