DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Eine nachlassende Nachfrage hat im vierten Quartal 2022 zu erheblich rückläufigen Verkäufen und Preisen für Personal Computer (PC) gesorgt. Die großen Hersteller wie Lenovo, Dell und HP mussten deutlich zweistellige Rückgänge in Kauf nehmen, während Apple ein vergleichsweise moderates Minus verzeichnete. Wie aus Daten der Marktforscher von International Data Group hervorgeht, sackten die Verkäufe in den drei Monaten gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Prozent auf 67,2 Millionen Stück ab. Die Auslieferungen der Lenovo Group fielen den Daten zufolge um 28,5 Prozent auf 15,5 Millionen Geräte. Der Marktanteil des Unternehmens blieb allerdings stabil. Die Verkäufe von HP fielen um 29 Prozent auf 13,2 Millionen Stück, die von Dell Technologies um 37,2 Prozent auf 10,8 Millionen Stück. Apple verzeichnete dagegen nur einen Rückgang von 2,1 Prozent auf 7,5 Millionen Stück.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.937,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.253,50 -0,3% Nikkei-225 26.446,00 +1,0% Hang-Seng-Index 21.449,47 +0,6% Kospi 2.359,53 +0,3% Shcanghai-Composite 3.163,08 -0,2% S&P/ASX 200 7.195,30 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Aktienanleger zeigen sich positiv gestimmt im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Schon das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche offenbar für Käufe, heißt es. Denn US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag keine neuen Erkenntnisse zur Zinsthematik geliefert. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman und ihre Kollegin Mary Daly äußerten sich falkenhaft. Auch diese Aussagen verschrecken nicht mehr, weil sie bereits zuvor aus dem Kreise der Fed zu hören waren. Stattdessen spielen Investoren weiter die Karte Konjunkturerholung in China nach der 180-Gradwende in der Coronapolitik. Dazu passen Meldungen zur Kreditvergabe. Denn die Zentralbank hat die großen Banken aufgefordert, die Kreditvergabe 2023 vorzuziehen und die schwachen Glieder der chinesischen Wirtschaft zu unterstützen. Great Wall Motor sinken um 2,2 Prozent, der Konzern setzte 2022 weniger um. Der Nikkei wird angeführt vom Elektroniksektor. Trotz der jüngsten Fed-Verlautbarungen setzten Anleger auf eine weniger aggressive Zinspolitik, heißt es. Yaskawa Electric steigen um 5,4 Prozent, der Konzern steigerte in den vergangenen neun Monaten den Gewinn deutlich. Nach einem schwachen Ausblick stürzen Kewpie um 7,6 Prozent ab. In Südkorea wird der Kospi von Wehrtechnik- und Industriepapieren gestützt.

US-NACHBÖRSE

Halozyme Therapeutics verbilligten sich nach einem schwachen Ausblick um 6,7 Prozent. Tandem Diabetes legten nach zwischenzeitlich deutlich höheren Aufschlägen letztlich um 0,7 Prozent zu. Der Hersteller medizinischer Geräte legte einen positiven Ausblick vor. Nach einem Bericht über eine mögliche Übernahme der Möbelkette Conn's durch die Franchise Group legten Conn's um 6,7 Prozent zu. Für Franchise ging es um 4 Prozent nach oben. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll der Vorstand der Franchise Group erwägen, das eigene Unternehmen zu übernehmen, um es dann von der Börse zu nehmen. Nach einem gesenkten Ausblick brach der Kurs des Zulieferers der Halbleiterbranche Ichor Holdings um 16,3 Prozent ein. Bei Blend Labs (+2,9%) kam positiv an, dass das Softwareunternehmen Kosten sparen und Personal abbauen will.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.705,55 +0,6% 187,90 +1,7% S&P-500 3.919,41 +0,7% 27,32 +2,1% Nasdaq-Comp. 10.742,63 +1,0% 106,98 +2,6% Nasdaq-100 11.205,78 +0,9% 97,34 +2,4% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 779 Mio 916 Mio Gewinner 2.219 1.907 Verlierer 877 1.194 Unverändert 115 120

Etwas fester - Anleger richten ihren Fokus zunehmend auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag und der zum Wochenausklang beginnenden Berichtssaison. US-Notenbankpräsident Jerome Powell räumte dem Kampf gegen die Inflation weiter Priorität ein, vermied aber konkrete Aussagen über das Ausmaß anstehender Zinserhöhungen. Broadcom gaben 0,3 Prozent nach. Belastet wurde die Aktie von einem Bericht, wonach Apple (+0,5%) an eigenen WiFi- und Bluetooth-Halbleitern arbeite, wodurch jene von Broadcom überflüssig würden. Auch derzeit noch von Qualcomm (+2,0%) gefertigte Chips soll Apple Ende 2024 oder Anfang 2025 dem Bericht zufolge selbst fertigen wollen. GE Healthcare Technologies (+3,3%) hat für 2023 ein anhaltendes organisches Wachstum in Aussicht gestellt. Amazon (+2,9%) schließt in Großbritannien drei Logistikzentren. Nach dem Kurssprung von fast 24 Prozent zu Wochenbeginn ging es mit der Aktie von Bed Bath & Beyond um weitere 27,8 Prozent aufwärts. Der angeschlagene Einzelhändler versicherte, alle strategischen Optionen zu prüfen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 +2,9 4,21 -17,9 5 Jahre 3,71 +4,1 3,67 -28,8 7 Jahre 3,66 +5,3 3,61 -30,8 10 Jahre 3,61 +7,3 3,54 -27,1 30 Jahre 3,74 +8,3 3,66 -22,9

Die Renditen am US-Anleihemarkt erholten sich etwas von den jüngsten Abgaben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16h % YTD EUR/USD 1,0748 +0,1% 1,0736 1,0740 +0,4% EUR/JPY 142,21 +0,2% 141,93 141,90 +1,3% EUR/GBP 0,8836 -0,0% 0,8839 0,8833 -0,2% GBP/USD 1,2166 +0,2% 1,2148 1,2160 +0,6% USD/JPY 132,31 +0,1% 132,19 132,10 +0,9% USD/KRW 1.246,41 +0,4% 1.241,19 1.244,92 -1,2% USD/CNY 6,7726 -0,1% 6,7785 6,7814 -1,8% USD/CNH 6,7814 -0,1% 6,7861 6,7906 -2,1% USD/HKD 7,8112 +0,0% 7,8082 7,8079 +0,0% AUD/USD 0,6908 +0,2% 0,6897 0,6899 +1,4% NZD/USD 0,6373 -0,0% 0,6374 0,6373 +0,4% Bitcoin BTC/USD 17.433,99 -0,0% 17.436,21 17.207,81 +5,0%

Der Dollar kam von den jüngsten Abgaben leicht zurück. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Der nächste Impuls dürfte von den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag ausgehen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,60 75,12 -0,7% -0,52 -7,1% Brent/ICE 79,62 80,1 -0,6% -0,48 -7,4%

Der Preis für die Sorte Brent stieg um 0,4 Prozent, der WTI-Preis um 0,5 Prozent. Das Umfeld blieb jedoch bärisch. Sorgen vor weiter ansteigenden Zinsen belasteten zwischenzeitlich. Höhere Kreditkosten dürften die Weltwirtschaft in diesem Jahr belasten, was die Nachfrage nach Energie dämpfen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.881,97 1.876,30 +0,3% +5,67 +3,2% Silber (Spot) 23,91 23,60 +1,3% +0,31 -0,2% Platin (Spot) 1.088,40 1.080,50 +0,7% +7,90 +1,9% Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,5% +0,02 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis konnte seine jüngsten Gewinne leicht ausbauen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK BRASILIEN

Zwei Tage nach der Erstürmung des brasilianischen Kongresses und anderer staatlicher Gebäude ist Haftbefehl gegen den entlassenen Sicherheitschef der Hauptstadt Brasília, Anderson Torres, erlassen worden.

INNENPOLITIK PERU

Die Generalstaatsanwaltschaft in Peru hat Ermittlungen gegen Präsidentin Dina Boluarte wegen "Völkermords" während der gegen sie gerichteten Proteste angekündigt. Die Vorermittlungen richteten sich auch gegen Kabinettschef Alberto Otárola, Innenminister Víctor Rojas und Verteidigungsminister Jorge Chávez, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit.

TESLA

erwägt Erweiterungen ihres Werks in der Nähe von Austin, Texas, im Wert von mehr als 775 Millionen US-Dollar. Die Arbeiten könnten bereits in diesem Monat beginnen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2023 02:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.