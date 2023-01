"Big Oil" mit robuster Positionierung: TotalEnergies

Die französische TotalEnergies S.A. (ISIN FR0000120271) ist mit 151 Mrd. Euro Marktkapitalisierung nach Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron und Shell das fünftgrößte Öl- und Gasunternehmen weltweit. Mit den weltweiten Standorten und diversifizierten Aktivitäten sowohl im Upstream- (Exploration, Produktion) als auch im Downstream-Business (Raffination und Vermarktung) gehört Total zu den fundamental soliden Playern, mit einen Net-Zero-Ziel 2050. Der Weg dorthin führt über eine starke Reduktion der Abhängigkeit von Öl (minus 30 Prozent bis 2030) durch Akquisitionen und Aufbau von LNG-Kapazitäten, Biokraftstoffen und erneuerbaren Energien ebenso wie Elektromobilitätsservices.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MB1AXG9 erzielt bei einem Cap von 55 Euro und einem Kaufpreis von 51,85 Euro eine maximale Rendite von 3,15 Euro oder 13,4 Prozent p.a. (Puffer 11,6 Prozent). Schließt die Aktie am 16.6.23 auf oder unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger eine Ausgleichszahlung in Höhe des Schlusskurses.

100%-Kapitalschutz-Strategie mit Cap (Januar 2028)

Der Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie vom 13.1.23 definiert den Basispreis der Safe-Anleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB37S19. Auf Basis der aktuellen Notierung kann er mit 59 Euro angenommen werden. Nominalwert und Kapitalschutzbetrag der Anleihe betragen 1.000 Euro. Notiert die Aktie am Bewertungstag (21.1.28) auf oder unter dem Basispreis, dann erhalten Anleger den Kapitalschutzbetrag von 1.000 Euro und damit ihre vollständige Anfangsinvestition zurück. An einer positiven Wertentwicklung über den Basispreis hinaus nehmen Anleger mit einer Partizipationsrate von 1:1 teil - allerdings nur bis zur Höhe von 35 Prozent (Cap), was einem Aktienkurs von 79,65 Euro und einer Maximalauszahlung von 1.350 Euro per Fälligkeit am 28.1.28 entspricht.

Anleger müssen wissen, dass sowohl der Kapitalschutzbetrag, sämtliche wertentwicklungsabhängigen Auszahlungen und auch der Maximalbetrag nur per Laufzeitende garantiert werden, vorher wirken sich auch Veränderungen der Zinssätze, der Volatilitäten, der Restlaufzeit und der Bonität der LBBW auf den Preis des Produkts aus. Zeichnung bis 13.1.23 zum Preis von 100 Prozent (kein Ausgabeaufschlag).

ZertifikateReport-Fazit: Während das Discount-Zertifikat sich grundsätzlich für risikobewusste Anleger eignet, die von einer Seitwärtsbewegung ausgehen und sich nur gegen moderate Kursschwächen sichern wollen, richtet sich das Kapitalschutzprodukt an Anleger mit höchsten Sicherheitsbedürfnis, die mittel- bis langfristig stark steigende Aktienkurse prognostizieren (sonst erreichen sie nicht die Maximalauszahlung).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TotalEnergies-Aktien oder von Anlageprodukten auf TotalEnergies-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de