Die Commerzbank ist führend in der deutschen Mittelstandsfinanzierung. Eine tiefe Rezession in Folge der Energiepreiskrise und der Inflation würde das Geldhaus daher härter treffen als andere Finanzinstitute. Zuletzt hellte sich der Konjunkturausblick für 2023 aber zunehmend auf. Auch der Branchenverband gibt Entwarnung. Die Aktie tritt indes auf der Stelle. Das Kreditgeschäft ist der Hauptertragsbringer bei der Commerzbank, auch die laufende Sanierung knüpft daran an. Im aktuellen Umfeld könnte ...

