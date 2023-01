Die Jahresanfangsrally am deutschen Aktienmarkt könnte sich nach einem Tag Verschnaufpause in gemäßigtem Tempo fortsetzen. Der DAX -0,12% wurde am Mittwochmorgen zeitweise 0,3 Prozent höher bei 14.825 Zähler taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zur Wochenmitte dabei beeinflussen:1. US-Börsen setzen Rally fort Nach einem holprigen Start ist es am Dienstag an den US-Börsen aufwärts ...

