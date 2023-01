Emittent / Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Blue Elephant Energy GmbH stärkt Geschäftsführung durch neue Chief Operating Officer-Position. Dr. Alexandra Sommer übernimmt neu geschaffene Position des Chief Operating Officer



11.01.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Blue Elephant Energy GmbH hat zum 1. Januar 2023 das Geschäftsführungsteam erweitert. Frau Dr. Alexandra Sommer hat die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) übernommen und wird in dieser Rolle das weitere Wachstum des Unternehmens mit vorantreiben. Frau Dr. Alexandra Sommer wird die Bereiche Legal, Compliance, Personal, IT und ESG verantworten. Frau Dr. Sommer war zuvor 10 Jahre bei der CEE Group, die ebenfalls auf den Bereich Erneuerbare Energien spezialisiert ist und zur Brookfield Asset Management Group gehört, tätig.



Über Blue Elephant Energy (BEE)

BEE entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf West- und Zentraleuropa (Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Spanien), und hat auch Geschäftstätigkeiten in Lateinamerika. Gegründet im Jahr 2016 betreibt das Unternehmen ein vertraglich vereinbartes Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1,3 GW, BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Im Jahr 2022 sparten sie 696.501 Tonnen CO 2 ein und versorgten 538.996 Haushalte mit sauberer Energie. Als Teil ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.