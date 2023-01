Verdeutlichung des Erfolgs von Denodo bei Unterstützung von Unternehmen, die AWS nutzen, um verteilte Daten für analytische Arbeitsbelastungen zu integrieren, zu verwalten und bereitzustellen

Denodo, ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Amazon Web Services (AWS) Data and Analytics ISV Competency Status erreicht hat. Die Erlangung dieses Status zeichnet Denodo als einen AWS-Partner aus, der umfassende Fachkompetenz bei der Datenintegration, Verwaltung und Bereitstellung verteilter Daten für Geschäftsintelligenz und moderne Analyseverfahren für Betriebe und mittelständische Unternehmen, die AWS-Dienstleistungen nutzen, nachweisen konnte.

Da die Annahme von Cloud-Services ihren raschen Siegeszug fortführt, der von durch die Pandemie verursachte Veränderungen beim Datenverbrauch angetrieben wird können die Nutzer nun nicht mehr wochenlang auf die Bereitstellung von Daten warten. Durch Inanspruchnahme der nativen Konnektivität von Denodo für Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR und Amazon Athena können die Unternehmen Daten im Petabyte-Bereich in Echtzeit integrieren, um eine einheitliche Sicht auf den Geschäftsverlauf zu erhalten. Die Denodo Platform for AWS gewährleistet einen schnelleren Überblick und beschleunigt die Datendienste durch gebrauchsfertige logische Datenverwaltung, die durch Datenvirtualisierung bereitgestellt wird, und beschleunigt somit die Cloud-Migration.

"Denodo ist hocherfreut, den AWS Data and Analytics ISV Competency Status erreicht zu haben", so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. "Unser AWS-Fußabdruck ist wirklich bedeutend Hunderte unserer Kunden betreiben die Denodo Platform on AWS, erhalten durch Denodo Zugang zu unterschiedlichen AWS-Dienstleistungen und erwerben die Denodo Platform auf dem AWS Marketplace. Diese Kompetenzabgrenzung würdigt die von uns mit AWS durchgeführte Arbeit über mehrere Jahre."

Eine komplexe Datenlandschaft, die aus Cloud Data Lakes, Internet der Dinge (IoT) Architekturen, NoSQL und Software-as-a-Service (SaaS) besteht, befeuert die Notwendigkeit moderner hybrider Cloud-Analysen, von Maschinenlernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). Jedoch kann es zeitaufwändig und zeitweise praktisch unmöglich sein, alle im Unternehmen verfügbaren Daten zu untersuchen und zu verstehen wie in der Denodo's Global Cloud Survey 2022 dargelegt. Der verbesserte Datenkatalog von Denodo kann bestehende Datensätze leicht dokumentieren und diese für gewerbliche Nutzer auch in Selbstbedienung schnellstmöglich belegen.

Jim Mellon, Head of Architecture bei Syngenta, betont: "Wir stellten die Denodo Platform bereit, um eine Selbstbedienungsplattform für AWS für unsere Daten-Konsumenten zu schaffen. Mit über unterschiedliche geografische Gebiete verteilten Daten, welche die Datenvirtualisierungslösung von Denodo nutzen, war es uns möglich, uns mit mehreren uneinheitlichen Quellen wenigstens viermal schneller als mithilfe herkömmlicher Integrationstechnologien sowie zentralisierter Datenberechtigung und zentraler Datensicherung zu verbinden. Im gesamten Unternehmen konnten wir eine 35-fache Zunahme bei der Anzahl der Nutzer mit Zugang zur Datenplattform erleben, was zu einer breiten Einführung der datengetriebenen Entscheidungsfindung führte."

Die Denodo Platform for AWS ist auf dem AWS Marketplace erhältlich und Denodo bietet eine kostenlose Probeversion von Denodo Professional for AWS für 30 Tage.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für die Integration, Verwaltung und Lieferung von Daten. Sie nutzt einen logischen Ansatz, um Selbstbedienungs-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmens-Datendienste zu ermöglichen. Die Kunden von Denodo, große und mittlere Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen, haben in weniger als sechs Monaten eine Kapitalrendite von 400 und Millionen Dollar Gewinn erzielt. Für weitere Informationen dazu, besuchen Sie bitte www.denodo.com oder kontaktieren Sie uns unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (VK) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

