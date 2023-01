Der Termin für das erste Galaxy-Unpacked-Event des Jahres steht: Samsung wird seine Galaxy-S23-Serie am 1. Februar 2023 enthüllen. In diesem Jahr erstmals seit drei Jahren mit einem Vor-Ort-Event. Samsung-Fans sollten sich den 1. Februar merken. Denn an diesem Tag wird der südkoreanische Branchenprimus seine neueste High-End-Smartphone-Familie vorstellen. Der Termin kursiert schon seit ein paar Tagen durchs Netz, nun ist er offiziell. Das Unpacked-Event findet erstmals seit 2019 nicht nur virtuell, sondern auch im Masonic Auditorium in San Francisco ...

