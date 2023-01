Bei der Wiener Börse geht eine neue Infrastruktur zur Marktdaten-Verteilung in Betrieb. Für über 270 Kunden bedeutet dies, dass sie Börsendaten von 11 Märkten viermal schneller erhalten. "Nach der Erneuerung des Handelssystems reiht sich die Verbesserung des Datenfeeds in eine Serie an Investitionen in unsere Infrastruktur ein. Während des gesamten Prozesses hat sich das Börsenteam klar an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Damit kommen wir den höchsten technischen und funktionalen Anforderungen an transparente Information über den Wertpapierhandel nach", so Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. Die Wiener Börse verteilt weltweit Informationen und Preise zu Wertpapieren aus Albanien, Bosnien und ...

