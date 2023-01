SAINT HELIER, Jersey - von James Butterfill, Head of Research CoinShares • Abflüsse bei Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte. • Bitcoin verbucht dritte Woche in Folge geringfügige Abflüsse. • XRP trotzt Trend mit Zuflüssen. Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt 9,7 Millionen USD, was die anhaltende, leicht negative Stimmung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...