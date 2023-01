Warren Buffetts Fokus auf Value Investments hat seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway langfristig extrem hohe Wertsteigerungen beschert. Daher werden bei ähnlich aufgestellten Unternehmen gerne Parallelen gezogen. Eines dieser Unternehmen ist Brookfield Corporation (WKN: A3D3EV) aus Kanada. Im Folgenden schauen wir auf das Geschäftsmodell von Brookfield und darauf, warum ich vor einigen Wochen in diese Aktie investiert habe. Was macht Brookfield Corporation? Auf den ersten Blick ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...