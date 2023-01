Angeblich hat Bluebell Capital Partners sich an Bayer beteiligt. Bestätigt ist dies nicht. Auch ist unklar, in welcher Höhe der aktivistische Investor eingestiegen sein könnte. Angeblich will Bluebell, dass Bayer die Bereiche Crop Science und Pharma trennt. Man erwartet dadurch einen klaren Wertzuwachs. Analysten sehen durch den vermuteten Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...