Die Zahlen zum dritten Quartal von About You stellen den Markt nicht zufrieden. Das hat sich gestern an der deutlichen Kursreaktion gezeigt, aber auch Analysten kritisieren die Entwicklung. Laut Berechnung der Experten der Deutschen Bank liegen die Quartalsumsätze von fast 555 Millionen Euro 4 Prozent unter dem Konsens. Die Analysten hatten mit 589 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...