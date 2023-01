Berlin (ots) -Die gewaltsamen Ausschreitungen in der Silvesternacht haben Berlin ein weiteres Wahlkampfthema beschert: Wie steht es um die Innere Sicherheit in der Hauptstadt? Wie sehr belasten die Übergriffe das Image der Stadt und des Standorts? Fast genau vier Wochen vor der Wiederholungswahl in Berlin laden wir gemeinsam mit dem Tagesspiegel zum ersten Spitzengespräch mit den Frauen und Männern, die ins Rote Rathaus einziehen wollen. Von der Verwaltungsreform über den Wohnungsbau, die Wirtschaftspolitik, die Mobilität und nicht zuletzt die Innere Sicherheit - die Liste der offenen Fragen auf der Berliner Agenda ist lang. Wie positionieren sich die Parteien? Welche Schwerpunkte werden gesetzt?Wir laden Sie herzlich ein, über die Veranstaltung zu berichten:Montag, 16. Januar 2023, 18.30 - 20.00 Uhr, Beginn 19 UhrKonferenzzentrum, Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 BerlinDas Panel:- Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der SPD- Bettina Jarasch, Bürgermeisterin von Berlin sowie Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Spitzenkandidatin der Grünen- Kai Wegner, MdA, CDU-Fraktionsvorsitzender im AGH, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der CDU- Dr. Klaus Lederer, Bürgermeister von Berlin sowie Senator für Kultur und Europa, Spitzenkandidat der Linken- Dr. Kristin Brinker, MdA, AfD-Fraktionsvorsitzende im AGH, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der AfD- Sebastian Czaja, FDP-Fraktionsvorsitzender im AGH, Spitzenkandidat der FDPModeration: Lorenz Maroldt, Chefredakteur, Der TagesspiegelBegrüßung: Markus Voigt, Präsident Verein Berliner Kaufleute und IndustriellerBitte akkreditieren Sie sich für eine Teilnahme vor Ort bis zum 13.1., 17 Uhr, per Mail an: presse@vbki.deWir übertragen das Gespräch ebenfalls im Livestream (16.1., ab 19 Uhr) unter www.vbki.dePressekontakt:Sebastian Thomas | VBKI | Leiter Kommunikation | 030 / 72 61 08 17 |sebastian.thomas@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112468/5413594