Wienerberger gibt ein Update zu den eigenen Klimaschutz-Initiativen und gibt einen Einblick in die Produktwelt und deren Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf die Reduzierung der CO2-Emissionen. Das Unternehmen habe sich in den letzten zehn Jahren strategisch völlig neu positioniert und zu einem Komplettanbieter für energieeffiziente und zukunftsorientierte, nachhaltige Sanierungs-, Neubau- und Wassermanagementlösungen entwickelt. CEO Heimo Scheuch: "Unser langfristiges Ziel ist es, den European Green Deal umzusetzen: Bis spätestens 2050 streben wir bei Wienerberger an, klimaneutral zu sein und verfolgen dazu in unserem Nachhaltigkeitsprogramm eine klare Strategie. Dazu setzen wir auf mehr Energieeffizienz bei Produktion und Transport und vor allem im Sinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...