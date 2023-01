Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Style3D (https://www.linctex.com/), ein führender Anbieter digitaler Lösungen in der globalen Modebranche, gab heute die Übernahme von Assyst bekannt. Assyst hat seinen Hauptsitz in München, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und ist ein führendes Unternehmen für Modetechnologie, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig ist.Durch diese Übernahme wird Style3D eine starke Stellung auf dem europäischen Markt für Modetechnologie einnehmen. Der Schritt wird es Style3D ermöglichen, seine 2D- und 3D-CAD-Integrationssysteme zu erweitern und sich als ein einzigartiger Lösungsanbieter zu positionieren, der Modeunternehmen ein 3D-zentriertes, nahtloses All-in-one-System bietet. Dies wird nicht nur die Entwicklungszeiten verkürzen, sondern auch dazu beitragen, die Effizienz der zu vermarktenden Produkte zu steigern und so die Unternehmenskosten und damit verbundene Verluste senken.Eric Liu, CEO und Gründer von Style3D, gab die Übernahme bekannt: "Unsere kombinierten Stärken, die die Branchenerfahrung von Assyst und die Original-Simulations-Engine von Style3D umfassen, werden eine vereinte Kraft im globalen Ökosystem der Modetechnologie schaffen und Unternehmen dabei helfen, sich durch 3D-Digitalisierung zu transformieren. Darüber hinaus wird die lokale Serviceleistung von Assyst es Style3D-Kunden auch ermöglichen, ihre Übernahme der Digitalisierung zu beschleunigen.""Wir freuen uns, zur Style3D-Familie zu gehören", bemerkte Hans Peter Hiemer, Managing Director von Assyst, und er fügte hinzu: "Und wir freuen uns darauf, den Bedarf des globalen Modemarktes gemeinsam noch besser zu erfüllen."Informationen zu Style3DStyle3D wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein führender Anbieter digitaler Lösungen in der globalen Modebranche. Style3D hat eine digitale Mode-Infrastruktur aufgebaut, indem es seine Original-Simulations-Engine als Basis-Technologie, Software auf Industrieebene und Plattform für 3D-Design-Integration und Kollaboration einsetzt. Derzeit bietet Style3D vom Abmessen der Stoffe, über die Design-Simulation, Design-Überprüfung, Online-Modifikation bis hin zur Anzeige visueller Effekte eine komplette digitale Lösung für verschiedene Unternehmen in der Modebranche und hat weltweit Tausende Modeunternehmen unterstützt.Style3D ist ein globales Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungszentren in China und den USA und verfügt über Unternehmen in Europa, Nordamerika und in der Asien-Pazifik-Region. Das Team bringt vielfältige und grenzübergreifende internationale Talente wie Wissenschaftler, Ingenieure, Designer und Künstler zusammen.Informationen zu AssystAssyst ist Marktführer für Modetechnologie in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ein wichtiger Partner für die Digitalisierung in der Bekleidungsindustrie. Mit einem umfassenden Ansatz und integrierten Systemen für 3D, CAD, Schnittmuster-Erstellung und Auftragsoptimierung verbindet Assyst Entwicklung und Produktion und hilft, Bekleidung wettbewerbsfähig und erfolgreich zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten. Das Know-how und die Fachkenntnisse von rund 120 Mitarbeitern an den Standorten von Assyst in München und Mailand sowie mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Technologie der Bekleidungsindustrie ermöglichen es dem Unternehmen, umfassende Lösungen zu entwickeln, die der Branche dabei helfen, nachhaltig, schnell und profitabel zu produzieren. Assyst ist auf der ganzen Welt tätig und hat Partner in mehr als 50 Ländern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980414/pr_image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/style3d-gibt-ubernahme-von-assyst-bekannt-301718567.htmlPressekontakt:Style3D,Ziqi Zhang,Tel.:+86 17683284823,ziqi.zhang@style3d.com,www.linctex.comOriginal-Content von: Style3D, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093861/100901033