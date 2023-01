Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Verluste gab es am Dienstag für den heimischen Markt, der ATX musste mit einem Abschlag von 0,9% aus dem Handel gehen. Die Stimmung wurde durch Zinssorgen belastet, so war zuletzt vom EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zu hören, dass die Inflationsraten ungeachtet der Entspannung bei den Energiepreisen erhöht bleiben könnten. Zwar will die EZB von Fall zu Fall entscheiden, für das kommende Ratstreffen dürfte wegen der nochmals auf ein Rekordniveau gestiegenen Kern-Inflationsrate aber nach Meinung vieler Marktteilnehmer klar sein, dass eine Zinserhöhung beschlossen wird. Vor diesem Hintergrund richteten Investoren am Dienstag ihre Aufmerksamkeit auf eine Konferenz der schwedischen Notenbank, auf der sich neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...