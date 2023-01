Umfrageteilnehmer setzen auf neue Kunden, Kostenoptimierung und Outsourcing, um wirtschaftlichen Druckpunkten zu begegnen

Nachhaltigkeit erstmals unter den fünf Top-Prioritäten europäischer Versicherer

Dreiviertel der führenden Vertreter der europäischen Versicherungsbranche geben an, dass geopolitische Spannungen, anhaltend hohe Inflation und eine drohende Rezession ihre Unternehmen veranlassen würden, die Programme für die digitale Transformation im kommenden Jahr beschleunigt umzusetzen, so eine neue Umfrage der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

An der im dritten Quartal 2022 durchgeführten ISG-Umfrage "Pulse Check" nahmen 200 Geschäftsentscheidungsträger und IT-Fachleute in der europäischen Versicherungsbranche teil.

Nach Angaben der ISG stehen Versicherungsunternehmen in Europa vor einem "perfekten Sturm" rückläufiger Prämieneinnahmen, steigender Betriebskosten, aufstrebender Konkurrenz, zunehmender Klima- und Cyberrisiken und eines sich stetig verschärfenden regulatorischen Umfeldes, der sie zur beschleunigten Änderung ihrer Geschäftsmodelle zwinge.

"Versicherungsunternehmen investieren aggressiv in digital orientierte Geschäftsmodelle, um mehr Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen", erklärte Anna Medkouri, ISG Partner, Insurance, für die EMEA-Region. "Unseren Umfrageergebnissen zufolge wenden sich Versicherer Technologielösungen und Partnerschaften im Technologiesektor zu, um dieses Ziel zu erreichen ein Trend, der vermutlich auf absehbare Zukunft anhalten wird."

Die Gewinnung neuer Kunden, Verbesserung der Kundenbindung und Optimierung von Preisgestaltung und Technologie seien der Umfrage zufolge die Top-Initiativen für Versicherer. 94 Prozent der Befragten gaben an, die Gewinnung neuer Kunden sei eine Priorität für die nächsten zwei Jahre, gefolgt von verbesserter Kundenbindung (79 Prozent), Verbesserung der Preisgestaltung für die Kunden (78 Prozent) und Entwicklung digitaler Geschäftskanäle (77 Prozent).

Eine weitere Priorität für europäische Versicherer bestehe in der Kostensenkung und Vereinfachung der bestehenden Infrastruktur. 67 Prozent der Befragten unterstrichen die Dringlichkeit des Wechsels überkommener Systeme im Interesse der Zukunftsfähigkeit. Bei vielen Versicherern würden überkommene Systeme jetzt außer Betrieb gesetzt, Anwendungsportfolios rationalisiert, Produkte stark gestrafft und Aufgaben und Systeme in cloudbasierte Lösungen und auf digitale Plattformen migriert.

Fast sechs von 10 Befragten (59 Prozent) strebten im Interesse einer Leistungssteigerung aktiv eine Anbieterkonsolidierung an und 74 Prozent sagten, sie wollten mehr outsourcen, um den Wert zu steigern, die Agilität zu verbessern und die Kosten zu senken, indem das Outsourcing auf primäre Geschäftsverfahren ausgedehnt werde, beispielsweise Vereinbarungen mit Drittanbietern für Versicherungsgeschäft, Fallabwicklung und Verwaltung.

"Versicherer wollen Spezialanbieter in Anspruch nehmen, die ihnen helfen sollen, überkommene Technologieumgebungen aufzurüsten, denn ältere Systeme behindern ihre Fähigkeit, mit bahnbrechenden Akteuren und von Anfang an cloudbasierten Versicherungsanbietern zu konkurrieren", so Medkouri. "Die nächsten drei Jahre werden für Versicherungsfirmen von kritischer Bedeutung sein, wenn immer mehr Technologie in die Wertschöpfungskette eindringt und die Kunden digital ausgereifte Erlebnisse erwarten."

Erstmals in dieser Umfrageserie war Nachhaltigkeit unter den fünf Top-Prioritäten für Versicherungsunternehmen zu finden.

"Europäische Versicherer verfolgen ESG-Strategien und mobilisieren Technologie-Investitionen und strategische Partnerschaften, um die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren, ihren Ruf zu verbessern und ihren Aktionärswert zu steigern", ergänzte Medkouri.

Vier von fünf Versicherern gaben an, sie hätten Pläne zur Nutzung der entstehenden Welt des Metaversums und Web 3.0. Der Umfang dieser Investition sei in den nächsten Jahren jedoch voraussichtlich eher gering.

Die ISG-Studie "Pulse Check State of European Insurance Industry 2022" steht auf dieser Website zum Herunterladen zur Verfügung.

