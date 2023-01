NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 200 auf 207 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Seth Seifman rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Wachstum der freien Barmittel, steigenden Auslieferungen und einer Schuldenverringerung beim US-Flugzeugbauer./ck/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 21:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 21:10 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

