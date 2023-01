Fürth (ots) -Alessandro Corominas LL.M. ist der Gründer und Geschäftsführer der Corominas Consulting GmbH, mit der er Kanzleien dabei unterstützt, planbar mehr Mandanten und Mitarbeiter zu gewinnen. Mit seinem Coaching, der Kanzleimarketing Masterclass bietet er seinen Kunden nun die Möglichkeit, zum Überflieger zu werden. Was genau es damit auf sich hat, hat er im Folgenden verraten.Erfolgreiches Kanzleimarketing ist im 21. Jahrhundert digital. Vorbei sind die Zeiten, als ein potenzieller Mandant das Branchentelefonbuch nach Anwälten in seiner Nähe durchsuchte. Der erste Berührungspunkt zwischen Rechtsexperten und Klienten ist heute ein anderer als noch vor einigen Jahren: Suchmaschinen wie Google oder Social Media werden zum verlängerten Aushängeschild für die eigene Kanzlei. Wer über eine starke Online-Präsenz verfügt, gewinnt folglich deutlich einfacher das Vertrauen potenzieller Mandanten. "Digitale Sichtbarkeit ist für Kanzleien unverzichtbar, um den Wettkampf um lukrative Klienten und natürlich auch Top-Mitarbeiter zu gewinnen", bestätigt Jurist und Online-Marketing-Experte Alessandro Corominas LL.M.Jedoch ergeben sich mit den Chancen der Digitalisierung für Rechtsanwälte auch etliche Herausforderungen. Sie verfügen nämlich oft über keine oder lediglich eine überschaubare Expertise im Bereich Online-Marketing. Dieses fehlende Know-how kostet sie bei ihrer Mandanten- und Mitarbeitergewinnung enormes Potenzial. Die gute Nachricht ist jedoch: Jede Kanzlei kann erfolgreiches Online-Marketing lernen. Zu diesem Zweck bietet Alessandro Corominas LL.M. mit seiner Kanzleimarketing Masterclass einen optimalen Weg für Kanzleien an. Hier profitieren die Teilnehmer von der zehnjährigen Erfahrung des Experten und lernen alles, um erfolgreiches Online-Marketing für ihre Kanzlei zu betreiben. Was genau das Coaching für Kanzleien bereithält und wie sie davon profitieren, erfahren Sie im Folgenden.In sechs Modulen Kanzleimarketing erlernenIn den insgesamt sechs Modulen der Kanzleimarketing Masterclass lernen Juristen, wie sie erfolgreiches Online-Marketing für ihre Kanzlei selbst gestalten. Noch mehr Praxis-Wissen vermittelt dabei ein im Coaching enthaltener exklusiver Bonus-Kurs. Sämtliche Inhalte stehen ganz im Zeichen überzeugender Ergebnisse: "Werden Sie Unternehmer und kein Sachbearbeiter", ist das Motto, unter dem sich nicht nur das erste Modul zusammenfassen lässt. Dieses ermöglicht Anwälten und ihrem Team den einfachen Einstieg in digitales Kanzleimarketing.Motivierende Erfolgsbeispiele zeigen zudem, warum Kanzleimarketing im World Wide Web unverzichtbar ist. Hierbei spielt es keine Rolle, ob kleine und junge Kanzleien oder langjährig etablierte Experten das Know-how nutzen: "Von digitaler Sichtbarkeit profitiert jeder", so Alessandro Corominas LL.M.Angewandtes Wissen macht digital sichtbarDer Fokus der Kanzleimarketing Masterclass liegt auf einer zielgerichteten Wissensvermittlung in Kombination mit einfacher Umsetzbarkeit. Schließlich soll das erworbene Know-how umgehend für optimale Ergebnisse im Kanzleimarketing sorgen.Die weiteren Module befassen sich darum mit der richtigen Positionierung. Texterstellung, Informationen zu SEO und zum Google My Business Feature sind dabei nur einige der relevanten Aspekte. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer auch, warum eine starke Marketing-Strategie für die Kanzleiwebseite und entsprechende Landingpages essenziell ist, was es im Detail mit diesen auf sich hat und wie der Aufbau optimal gelingt."Viele Anwälte fragen sich auch, wie sie Social Media richtig nutzen", erklärt Corominas. Aus diesem Grund ist das fünfte Modul seiner Kanzleimarketing Masterclass ganz im Zeichen von LinkedIn, Facebook oder Instagram erdacht. Anwälte wissen nun, wie sie ihre Accounts richtig erstellen und was bei der Optimierung wirklich wichtig ist. Außerdem erfahren sie, wie sie die Vorteile von Social Media für ihre Kanzlei ausschöpfen können. Ist das sechste Modul erreicht, lernen Kanzleien schließlich die Vorzüge starker Prozesse kennen - im Fokus steht auch hier die rasche Integration in das Tagesgeschäft.Praxis-Wissen für Kanzleien, die mehr erreichen wollenMit dem Wissensschatz der Kanzleimarketing Masterclass nehmen Juristen ihr erfolgreiches Kanzleimarketing ab jetzt selbst in die Hand. Auch die exklusiven Bonus-Inhalte, die für weitere Top-Ergebnisse bei ihrer Mandanten- und Mitarbeitergewinnung sorgen, unterstützen sie nach Maß. Diese umfassen unter anderem die Erstellung eines Google-Ads-Accounts und entsprechender Kampagnen.Das Kanzleimarketing Masterclass Online-Coaching der Corominas Consulting GmbH vermittelt von den Grundlagen bis hin zur Erfolgsoptimierung alles, was zukunftsorientierte Rechtsanwälte wissen müssen. Dazu gehört auch die Erfahrung, dass die eigene Expertise nur einer der wesentlichen Bausteine für die erfolgreiche Mandanten- und Mitarbeitergewinnung ist. Im Zeitalter der Digitalisierung nimmt eine überzeugende Außenwirkung nämlich einen ebenfalls nicht zu unterschätzenden Stellenwert für den Erfolg einer Kanzlei ein.Als moderne Kanzlei möchten Sie Ihre Mandanten- und Mitarbeitergewinnung am Puls der Zeit gestalten? Sichern Sie sich schon heute starke Wettbewerbsvorteile und machen Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Melden Sie sich jetzt bei Alessandro Corominas LL.M. 