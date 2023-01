Wien (ots) -Mit dem neuen Lehrplan verordnet die Politik den Schulen die Vermittlung wirtschaftlicher Kompetenz. Jetzt wollen sie mit gutem Beispiel voran gehen.Studien zeigen, dass weniger als 3 % der Bildungselite über grundlegendes Wirtschaftswissen verfügt. Auch die PolitikerInnen sind von diesem Versäumnis der Bildungspolitik betroffen. Damit müssen Sie täglich Entscheidungen mit enormer wirtschaftlicher Auswirkung treffen, ohne die erforderliche Kompetenz dazu zu haben. In Zeiten knapper Ressourcen wird das zu einem Überlebens-bedrohlichen Thema."Daher bieten wir allen PolitikerInnen an, den "Europäischen Wirtschaftsführerschein for Life" zu machen; oder zumindest das dazu zur Verfügung stehende Buch zu lesen. Im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der von Ihnen regierten BürgerInnen und der Menschheit", plädiert Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International.(Hinweis: Das mit dem "Regierungsbeschluss ist leider Fakenews. Alles andere nicht.)Pressekontakt:EBC*L Europäische WirtschaftszertifikateMMag. Victor MihalicVorsitzender / CEO0043 1 81399770vorstand@ebcl.euwww.ebcl.eu/Original-Content von: EBC*L International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152026/5413749