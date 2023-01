Airbus bleibt die Nummer Eins - Außerdem Webinar: So gelingt der Jahresstart

Werbung







In der bekannten Rivalität zwischen dem europäischen Flugzeughersteller Airbus und dem US-amerikanischen Pendant Boeing hat Airbus nun zum vierten Mal in Folge die Nase vorn bei den ausgelieferten Flugzeugen. Doch nach wie vor belasten Lieferkettenprobleme die Produktion.



Mit über 650 ausgelieferten Flugzeugen lässt Airbus den Konkurrenten Boeing hinter sich, der auf lediglich 480 kommt. Auch bei den eingeholten Bestellungen liegt Airbus mit knapp 1080 vor Boeing mit 935 Bestellungen. Damit wächst der Auftragsbestand beider Hersteller noch weiter. Airbus hat Ende Dezember über 7200 aktive Bestellungen, die noch ausgeliefert werden müssen und damit rund ein Drittel mehr als Boeing. Auch deswegen ist Airbus-CEO für die Zukunft optimistisch und erwartet für die kommenden Jahre neue Rekordwerte bei den ausgelieferten Flugzeugen. Lieferketten- und Produktionsprobleme haben dabei jedoch weiter beide Unternehmen fest im Griff. So hat Airbus das selbstgesetzte Ziel von 700 ausgelieferte Flugzeugen verfehlt, auch einer der Gründe, warum die Aktie im Laufe des Tages leicht nachgab.









