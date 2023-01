Wien/Wollerau (CH) (ots) -Eine Analyse von neun Spermidin-Präparaten hat Unterschiede im Wirkstoffgehalt bis zum 100-Fachen ergeben.Wissenschaftliche Studien weisen Spermidin als eine der vielversprechendsten Substanzen aus, die Gesundheit gezielt zu fördern und den Alterungsprozess positiv zu beeinflussen. Die Zufuhr mit Lebensmittel kann durch Nahrungsergänzungsmittel erhöht werden. Die Präparate sind allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität.Wie eine Vergleichsstudie gezeigt hat, weist der Spermidin-Gehalt Unterschiede bis zum 100-Fachen auf. Durchgeführt wurde die Studie im Juli 2022 von Chemcon, Technisches Büro für technische Chemie GmbH, Wien, im Auftrag der Firma Systems Bioengineering Limited.Das Produkt mit dem höchsten Spermidingehalt (TECSPERM) enthielt 9,836 Milligramm pro Gramm, gefolgt von Spermidin ERWO mit 3,504 und Zein Pharma Spermidin Mono mit 2,030 Milligramm pro Gramm. Im Mittelfeld lagen Spermidin Köhler, BIOGENA Spermidin Superior, B1 Life Spermidine und Longevity Labs SpermidineLIFE Original 365+ mit einem Wirkstoffgehalt zwischen 1 und 2 Milligramm pro Gramm. Sinoplasan Spermidin mit 0,637 und Spermidin Supplementa mit 0,081 Milligramm pro Gramm rangierten am unteren Ende."Da die Dosierung laut Studiendaten offenbar einen entscheidenden Einfluss hat, muss auf den Inhalt der Präparate großer Wert gelegt werden", sagt dazu Alexander Haslberger vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien.Die Aufnahme von Spermidin mit der Ernährung liegt in der EU im Durchschnitt bei 12,6 mg pro Tag. Für die Einnahme von Spermidin über Nahrungsergänzungsmittel gilt in der EU eine Obergrenze von 6 mg pro Tag.Pressekontakt:Roland WagnerSystems Bioengineering LimitedTel. +41 76 395 52 02Helpdesk EU: reception@systemsbioengineering.comOriginal-Content von: Systems Bioengineering Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167645/5413792