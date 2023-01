Der Moderna-Impfstoff gegen das Coronavirus soll viermal so teuer werden. Davor waren es Biontech/Pfizer, die Preise in diesen Sphären angekündigt haben. Die Politik ist empört. Der Preis für Corona-Impfstoffe soll um 400 Prozent steigen: Nach Biontech/Pfizer hat nun auch Moderna angekündigt, einen so starken Preisanstieg anzupeilen. Das berichtet das Wall Street Journal. Der Grund liegt im Umstieg von der staatlichen Auftragsvergabe hin zum kommerziellen Vertrieb der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...