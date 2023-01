Neckarsulm (ots) -Coole Designs und hohe Nachhaltigkeitsstandards - das muss bei Mode kein Widerspruch sein. Pünktlich zum Jahresbeginn bietet Kaufland nachhaltige Baby-, Kinder- aber auch Damenkleidung im beliebten Disney-Design an. Das Besondere: Die Kleidung ist mit dem Cradle to Cradle Gold-Standard zertifiziert und daher besonders nachhaltig produziert."Ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur und Mensch ist für uns selbstverständlich - gerade auch in der Textilproduktion. Darum achten wir hier verstärkt auf umweltschonende Verfahren, denn insbesondere für Kinder ist der Verzicht auf chemische Inhalts- oder Färbestoffe in der Kleidung wichtig. Mit unserem Angebot an Cradle to Cradle zertifizierten Kleidungsstücken garantieren wir genau das und sorgen dank der modischen Disney-Designs dafür, dass die Produkte auch bei unseren jüngsten Kunden gut ankommen", sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit.Der Begriff Cradle to Cradle, übersetzt von Wiege zu Wiege, beschreibt einen idealen Produktionskreislauf, bei dem keine wertvollen Rohstoffe verloren gehen. Alle Cradle to Cradle zertifizierten Produkte sind aus nachwachsenden Rohstoffen, mit ökologisch unbedenklichen Inhaltsstoffen hergestellt und können komplett recycelt werden. Zudem werden in der Produktion ausschließlich erneuerbare Energien genutzt und so das Klima geschont. Kaufland bietet insgesamt sieben verschiedene Produkte an. Darunter beispielsweise Hoodies und Hosen für Kinder und Damen, Kinderpyjamas, aber auch Strampler und Bodys für Babys. Alle Kleidungsstücke tragen Applikationen bekannter Disneyfiguren wie Mickey Mouse oder Donald Duck und sind in allen Filialen deutschlandweit erhältlich.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5413816