Die Berliner Feuerwehr hat elektrische Einsatzfahrzeuge bei Rosenbauer bestellt. Der Auftrag umfasst unter anderem vier Fahrzeuge des Modells RT. Neben den vier RT baut Rosenbauer auch einen elektrisch betriebenen Gerätewagen (GW) für die Berliner Feuerwehr. Der Gerätewagen Hygiene bringt Reinigungs- und Umkleidemöglichkeiten an die Einsatzstelle, verfügt über einen zweigeteilten, aufrecht begehbaren Aufbau für verunreinigte bzw. saubere Kleidung und wird auf einem elektrischen Serienchassis von Volvo realisiert. Auch in der Schweiz setzt man weiter auf Rosenbauer: Die Flotte an Flugfeldlöschfahrzeugen wird erweitert: 19 Panther 6x6 S werden auf Stützpunkte in der gesamten Schweiz verteilt, um die Luftwaffe bei Übungen und ...

