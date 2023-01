Der Schweizer Energiekonzern gab kürzlich bekannt, gemeinsam mit Grande Dixence SA und der Gemeinde Hérémence ein bedeutendes alpines Photovoltaik-Projekt am Standort Combe de Prafleuri zu planen. Eine Testanlage wird in den nächsten Wochen installiert.Im Rahmen der politischen Initiativen zur Förderung der Solarenergie in der Schweiz suchte die Gemeinde Hérémence im Kanton Wallis nach möglichen Standorten für Photovoltaik-Anlagen auf ihrem Gebiet. Der Standort Combe de Prafleuri auf rund 2800 Höhenmetern, ein ehemaliger Steinbruch, ist aufgrund seiner Südorientierung und der vorhandenen Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...