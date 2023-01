DJ Kion produziert eigene Brennstoffzellensysteme für Flurförderzeuge

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gabelstaplerhersteller Kion entwickelt und produziert künftig eigene Brennstoffzellensysteme für seine Flurförderzeuge und steigt damit in die Fertigung von Wasserstoffantrieben ein. Dafür plant der MDAX-Konzern Investitionen von mehr als 11 Millionen Euro. Die Markteinführung eines 24-Volt-Brennstoffzellensystem für Lagertechnikgeräte ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen, wie die Kion Group AG mitteilte. Die ersten Fahrzeuge mit eigenen Brennstoffzellensystemen sollen ebenfalls in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert werden.

Das Brennstoffzellenportfolio soll in den kommenden Jahren vervollständigt werden. Damit können die Konzernmarken ihren Kunden künftig alles aus einer Hand anbieten: Fahrzeug, Brennstoffzelle und den dazugehörigen Service, hieß es weiter.

Parallel zur Entwicklung und Produktion der Brennstoffzellensysteme errichtet Kion auch eine eigene Wasserstofferzeugung am Standort Aschaffenburg. Die Arbeiten für eine staatlich geförderte Wasserstofftankstelle inklusive Elektrolyseur seien bereits so gut wie abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Wasserstoffinfrastruktur sollen dort 21 Stapler mit Brennstoffzellenhybrid-System eingesetzt werden und einen Großteil der Stapler mit Verbrennungsmotor ersetzen, die derzeit dort im Einsatz sind.

January 11, 2023 06:18 ET (11:18 GMT)

