München, Plochingen (ots) -Auf die Plätze, fertig, los! Ab sofort können sich die mehr als 31 Millionen PAYBACK Kund:innen bei ihrem Einkauf in den über 80 DECATHLON Stores in Deutschland und im Onlineshop mit Punkten belohnen und sparen. "Wir freuen uns sehr, Teil der großen PAYBACK Familie zu sein. PAYBACK ist mit seiner großen Reichweite ein perfekter Partner für DECATHLON, um noch mehr Begeisterung für Sport zu wecken", so David Walker, Marketing & Communication Director von DECATHLON Deutschland. Zum Start der Partnerschaft gibt es bis Ende Januar sportliche 11fache PAYBACK Punkte.Der Sportartikelhersteller und -händler bietet eine Vielzahl an Sportgeräten, Ausrüstung und Bekleidung für über 100 Sportarten. "Für viele von uns gehört Sport zum Leben und für Millionen Menschen, die ihr Outfit kaufen und dabei sparen möchten, ist DECATHLON als neuer PAYBACK Partner eine große Bereicherung. Wir freuen uns auf eine aktive Partnerschaft, die keine sportlichen Wünsche offenlässt", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACKEin Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über DECATHLON:"Entdecke, was dich bewegt" - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie kaum ein anderes Unternehmen. Von A wie Alpin-Ski bis Z wie Zelten werden mehr als 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum großen Kind bietet DECATHLON alles, um Menschen zu bewegen. Seit mehr als 40 Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu fairen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse - denn sie sind alle Sportsfreunde und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 65 Eigenmarken in über 1.700 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON mit mehr als 80 Filialen und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina Purtscher, PAYBACK GmbHHead of Corporate & Product CommunicationMail: nina.purtscher@PAYBACK.netTel. +49 172 94 30 713PAYBACK.GROUP | PAYBACK.deHanna Beck, Decathlon DeutschlandHead of Corporate & Product CommunicationMail: hanna.beck@decathlon.comTel. +49 151 74639120https://einblicke.decathlon.de/presseOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5413870