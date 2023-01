Mit einem Plus von rund einem Prozent setzt der DAX seinen starken Jahresstart am Mittwoch fort. Nach der kurzen Verschnaufpause übernehmen die Bullen wieder das Ruder und treiben den Leitindex immer näher Richtung 15.000-Punkte-Marke. Der Blick geht derweil bereits wieder in Richtung Inflationsdaten.Am Donnerstag wird der Verbraucherpreisindex in den USA neue Hinweise liefern, wie es um die Teuerung steht. Sollte der Preisdruck nachlassen, könnte das auch ein Signal an die Fed sein, die Zinsschraube ...

Den vollständigen Artikel lesen ...