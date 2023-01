Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3814/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/86 geht es um Apple-Fantasie für ams Osram, um das Firestarter-Finale mit den Champs Post und voestalpine sowie 5 Austro-Titel, die der Börsen-Kurier für 2023 favorisiert. News gibt es Rosenbauer, Wienerberger und der Wiener Börse, Research zu SBO und Porr. Die 2023er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im ...

