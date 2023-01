Die zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörende Kooperativa poist'ovna erwirbt 100 Prozent der Anteile an 365.life von der 365.bank in der Slowakei. Durch die Übernahme erweitert die Kooperativa in der Slowakei ihr Dienstleistungsangebot auf die betriebliche Pensionsvorsorge. Mit einem Marktanteil von rund 5 Prozent verwaltet das Unternehmen Pensionsfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 500 Millionen Euro von rund 125.000 Kunden.

