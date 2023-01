An der Börse ist die Stimmung für den MDAX derzeit freundlich. Das Aktienbarometer gewinnt 205 Punkte hinzu. Am Aktienmarkt ist grün zur Stunde die dominierende Farbe. Der MDAX legte leicht um 1,40 Prozent zu. Der Index verbessert sich auf 27.767 Punkte. TAG Immobilien: /tag_immobilien-aktie: an der MDAX-Spitze Unter den Werten im Index ragen die Wertpapiere von TAG Immobilien, Aroundtown SA: /aroundtown_sa-aktie und LEG Immobilien: /leg_immobilien-aktie besonders positiv hervor.

