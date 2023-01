BIAL geht mit Scientist.com in Partnerschaft, um unternehmenseigene Forschung und Entwicklung zu verbessern und zu digitalisieren

Scientist.com, die führende F&E-Plattform der Biopharmaindustrie, gab heute die Einführung eines privaten Online-Marktplatzes für BIAL bekannt. Die Partnerschaft verbindet Wissenschaftler von BIAL mit über 4.000 unter Vertag stehenden Dienstleistungsanbietern, die auf der digitalen Plattform von Sientist.com zur Verfügung stehen.

"Als führendes auf Forschung und Entwicklung im Bereich Neurowissenschaften fokussiertes Pharmaunternehmen verstehen wir, wie wichtig es ist, verlässlichen Zugang zu Informationen, effiziente Prozesse und die richtigen Ressourcen zu haben. Deshalb freuen wir uns über die Partnerschaft mit Scientist.com, da sie uns in die Lage versetzt, unsere F&E-Anstrengungen zu rationalisieren und uns mit den besten Partnern und Lösungsanbietern in der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden", sagte Joerg Holenz, General Manager von BIAL R&D. "Dank dieser Partnerschaft können wir uns besser darauf konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Heilung von Krankheiten."

BIAL ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Portugal und verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt, insbesondere in den wettbewerbsintensivsten Pharmamärkten in Europa. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Arzneimittel zu entdecken, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. BIAL fokussiert auf zwei therapeutische Bereiche: Parkinson-Krankheit, an der mehr als 10 Millionen Menschen weltweit leiden, und Epilepsie, die mehr als 50 Millionen Menschen weltweit betrifft.

"Bei Scientist.com finden Unternehmen wie BIAL, die sich dafür einsetzen, das Leben von Menschen mit neurologischen Krankheiten zu verbessern, unsere feste Unterstützung. Die innovativen Arzneimittel von BIAL machen auf globaler Ebene einen großen Unterschied und wir sind stolz, mit dem Unternehmen in Partnerschaft zu sein und sein Engagement für die Entdeckung und Entwicklung neuer Behandlungen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften zu unterstützen. Zusammen können wir im Leben derjenigen, die dringende Hilfe benötigen, einen Unterschied bewirken", sagte Kevin Lustig, PhD, CEO und Gründer von Scientist.com.

Scientist.com betreibt derzeit preisgekrönte Forschungsmarktplätze für 24 der 30 führenden Pharmaunternehmen, über 100 Biotechunternehmen und die National Institutes of Health (NIH). Die Science as a Service-Plattform des Unternehmens digitalisiert den gesamten Forschungsbetrieb eines Unternehmens, so dass Wissenschaftler mehr Zeit haben für experimentelles Design und Ergebnisanalyse. Scientist.com hilft Wissenschaftlern beim Outsourcing von allem, außer der Genialität.

Über BIAL

BIAL ist ein innovationsorientiertes Pharmaunternehmen, dessen Ziel es ist, das Leben der Menschen weltweit zu verbessern. Mit einem Erfahrungsschatz von 98 Jahren engagiert sich BIAL stark für die therapeutische Innovationsarbeit. Das Unternehmen investiert kontinuierlich mehr als 20 Prozent seines Jahresumsatzes in die Forschung und Entwicklung, hauptsächlich im Bereich Neurowissenschaften. Aufbauend auf innovativen Arzneimitteln und einem konstanten Partnerprogramm hat BIAL seine Präsenz weltweit ausgedehnt. Mit zehn Partnerunternehmen auf drei Kontinenten Europa, Amerika und Afrika und einem Produktangebot in fünfzig Ländern erfüllt das Unternehmen seine Bestimmung, einen Unterschied im Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu machen.

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

