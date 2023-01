ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 211 auf 238 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sollte das Management des Logistikkonzerns seine erklärten Ziele erreichen, habe die Aktie beträchtliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fedex ist sein "Top Pick" für 2023./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 09:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

