Patch wird die Verpflichtungen der Mitglieder der First Mover Coalition unterstützen, indem das Unternehmen sie mit Entwicklern von Projekten zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen zusammenbringt und Software einsetzt, um eine langfristige Netto-Null-Umwandlung zu erreichen

SAN FRANCISCO und LONDON, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patch (https://www.patch.io/) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen der First Movers Coalition (https://www.weforum.org/first-movers-coalition) (FMC) beitreten wird und sich damit der Mission der Technologieplattform anschließt, Technologien voranzutreiben, die sinnvolles Handeln in Bezug auf das Klima zu einem Teil des Geschäfts von jedermann machen. FMC ist eine globale Initiative unter der Leitung des Weltwirtschaftsforums und des US-Außenministeriums, die mehr als 60 Unternehmen weltweit zusammengebracht hat, um frühe Märkte für saubere Technologien aufzubauen.

Die FMC zielt auf die Dekarbonisierung "schwer zu reduzierender" Industriesektoren ab, die derzeit für 30 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Die in der Koalition zusammengeschlossenen Unternehmen verfügen über eine Marktkapitalisierung von rund 8 Bio. USD und nutzen ihre kollektive Kaufkraft, um ein starkes Marktsignal für die Kommerzialisierung kohlenstofffreier Technologien zu senden. FMC-Mitglieder, die im Bereich der Kohlenstoffbeseitigung tätig sind, darunter Alphabet und Microsoft, haben sich verpflichtet, bis Ende 2030 einen Vertrag über 50.000 Tonnen bzw. 25 Mio. USD für eine dauerhafte und skalierbare Kohlenstoffbeseitigung abzuschließen.

Die FMC hat Patch als Implementierungspartner für den Bereich der Kohlenstoffbeseitigung ausgewählt, um Lösungen anzubieten, die den hohen Anforderungen an Haltbarkeit und Skalierbarkeit gerecht werden. Die Plattform von Patch, die diskrete Lösungen und Akteure auf dem Kohlenstoffmarkt vereint, wird sowohl Marktkenntnisse als auch einzigartige Möglichkeiten bieten, um FMC bei der effektiven Skalierung des Ökosystems für Technologien zur Kohlenstoffbeseitigung zu unterstützen.

"Die First Movers Coalition versteht die Größenordnung, die erforderlich ist, um unsere globalen Klimaziele zu erreichen", so Brennan Spellacy, CEO und Mitbegründer von Patch. "Die Kombination der leistungsstarken digitalen Infrastruktur von Patch mit den Kaufverpflichtungen der First Movers Coalition wird effizientere und transparentere Transaktionen auf dem Kohlenstoffmarkt ermöglichen. Wir freuen uns, mit dem Weltwirtschaftsforum und den mehr als 60 Mitgliedsunternehmen der First Mover Coalition zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Höhe der Investitionen in Technologien zur Kohlenstoffbeseitigung bis 2030 wirksame Lösungen für den Klimaschutz in praktikablem kommerziellen Maßstab beschleunigen kann."

Patch bedient eine Reihe von Kunden wie Afterpay, Shop Apotheke, Bain & Company und EQT, um ihnen Zugang zu einer Reihe von Technologien zur Kohlenstoffbeseitigung zu verschaffen, einschließlich direkter Luftabscheidung, Kohlenstoffbeseitigung auf der Basis von Biomasse, verbesserter Verwitterung und Betonmineralisierung. Patch ist ein zuverlässiger Marktführer auf dem Kohlenstoffmarkt und bringt (https://www.patch.io/blog/patch-joins-global-leaders-and-policy-pioneers-at-cop27) Unternehmensleiter, politische Entscheidungsträger und Entwickler aus der gesamten Branche zusammen, um Innovationen und bewährte Verfahren zu fördern. Mithilfe der technologischen Infrastruktur von Patch haben FMC-Mitglieder nun mehrere Möglichkeiten, geprüfte Emissionsgutschriften zu erwerben, darunter einmalige Direktkäufe, wiederkehrende mehrjährige Abnahmevereinbarungen und eine API-Integration, die es Unternehmen ermöglicht, jede Produkterfahrung mit Klimaschutzmaßnahmen zu verbinden.

"Um bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssen innovative saubere Energietechnologien bis 2030 den kommerziellen Maßstab erreichen", so Nancy Gillis, Programmleiterin der First Movers Coalition. "Der technische Abbau von Kohlendioxid ist von entscheidender Bedeutung, um die Dekarbonisierung so schnell voranzutreiben, wie es nötig ist, um den Planeten auf einem Pfad von 1,5 Grad zu halten. Wir freuen uns, dass Patch ein Implementierungspartner der First Movers Coalition geworden ist und deren Softwarelösungen nutzt, um eine effiziente und effektive Kohlenstoffbeseitigung in großem Maßstab zu ermöglichen."

"Die Mitglieder der First Mover Coalition haben die Dringlichkeit erkannt, die Kohlenstoffbeseitigung in kommerziellem Maßstab innerhalb dieses Jahrzehnts zu erreichen, und haben sich verpflichtet, die Innovation durch beträchtliche Zusagen für den Kauf dauerhafter und skalierbarer Kohlenstoffbeseitigung zu fördern", so der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für das Klima, John Kerry. "Die Implementierungspartner der First Mover Coalition zur Kohlenstoffbeseitigung spielen eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Verpflichtungen, und wir begrüßen Patch als unseren neuesten Implementierungspartner."

Über Patch:

Patch ist die Technologieplattform, die sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen in jedem Unternehmen ermöglicht - unabhängig von der Größe. Patch bietet einer wachsenden Gruppe von Käufern von Emissionsgutschriften Zugang zu sorgfältig geprüften Klimaschutzprojekten auf sechs Kontinenten. Dies ermöglicht es den Käufern, eine vertrauenswürdige Klimawirkung zu erzielen, und gibt den Projektentwicklern die Ressourcen, ihre Lösungen in dem Tempo zu skalieren, das der Planet braucht. Um dazu beizutragen, das Gleichgewicht auf dem Planeten wiederherzustellen, besuchen Sie patch.io (http://www.patch.io/).

Kontakt: Katie Lyons (katie@patch.io (mailto:katie@patch.io))