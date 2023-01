Die EH Group hat kürzlich mit ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft EH Group Systems Pvt Ltd. ein wichtiges Standbein in Indien gegründet. Mit Sitz im renommierten IIT Madras Research Park wird unser neues Innovationslabor dazu dienen, unsere Brennstoffzellentechnologien weiterzuentwickeln und unseren wachsenden Kundenstamm in Indien zu unterstützen. Dieses Ereignis fällt zeitlich mit unserem ersten Einsatz von Brennstoffzellen in Indien und Indiens jüngstem politischen Engagement für grünen Wasserstoff zusammen.

Die EH Group erweitert ihre Präsenz durch die Einrichtung eines Innovationslabors in Indien, das im IITM Research Park angesiedelt ist. Die kürzlich gegründete EH Group Systems Pvt Ltd soll die Entwicklung unserer Brennstoffzellenprodukte beschleunigen, wobei wir uns in erster Linie auf unsere firmeneigene Steuerungssoftware konzentrieren.

Die Entwicklung wird von Anand Vasappanavara, Principal Control/Automation Engineer, geleitet, der vor seinem Wechsel zur EH Group im Jahr 2019 maßgeblich an der Entwicklung von FC-Systemsteuerungsprogrammen bei großen OEMs beteiligt war. Vasappanavara wird von einem etablierten Team, das bereits mit uns zusammengearbeitet hat, sowie von mehreren zusätzlichen Mitarbeitern unterstützt, die insbesondere aus dem starken akademischen Talentpool des IIT Madras stammen. Wir gehen davon aus, dass unser Team schnell wachsen wird, um die entstehenden Marktchancen zu nutzen.

"Indien strebt eine Führungsrolle in der Wasserstofftechnologie an, wie die starke politische Unterstützung und die Ankündigung industrieller Investitionen zeigen. Unser Ziel lautet nicht nur, die Entwicklung unserer Brennstoffzellentechnologie zu unterstützen, sondern auch unsere Kunden im schnell wachsenden Wasserstoffsektor in Indien besser zu bedienen", so Mardit Matian, Gründer der EH Group.

"Der Zeitpunkt war noch nie so günstig, um in das Wasserstoff-Ökosystem in Indien zu investieren. Wir freuen uns darauf, von dem großen Talentpool des Landes zu profitieren und Indiens Weg zur Dekarbonisierung und größerer Energieunabhängigkeit zu beschleunigen ", fügte Mitbegründer Christopher Brandon hinzu.

EH Group: Hauptsitz in Nyon, Schweiz, seit 2017. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion seiner innovativen Brennstoffzellentechnologie zur Dekarbonisierung der Schwerlastmobilität und großer stationärer Anwendungen. Es bietet Brennstoffzellen-Stacks mit hoher Leistungsdichte und höherem Wirkungsgrad sowie ein einzigartiges Produktionsverfahren, das die Kosten durch Skalierung radikal reduziert.

