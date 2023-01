WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine schwere Computerpanne hat den Flugverkehr in den USA weitgehend zum Stillstand gebracht. Alle Inlandsflüge müssen bis 9 Uhr Ortszeit in Washington (15 Uhr MEZ) am Boden bleiben, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Mittwoch über Twitter mit. Techniker arbeiteten den Angaben zufolge nun daran, das Problem zu beheben. Das System sei neu gestartet, erklärte die FAA via Twitter. Einige der Funktionen seien bereits wieder verfügbar, aber es gebe nach wie vor Einschränkungen.

Kurz nach der Ankündigung der FAA waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 3500 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet, knapp 400 waren ausgefallen. Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA wirke sich die Störung bei der FAA nicht aus, teilte die Airline der Deutschen Presse-Agentur dpa mit.

Am Morgen war ein System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Der Grund für den Ausfall sei noch nicht klar, teilte das Weiße Haus mit. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN geht das Weiße Haus bisher nicht von einem Cyberangriff aus. US-Präsident Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt./htg/DP/ngu