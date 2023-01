Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Januar 2023, Maria Fasel aus Gamprin und Philipp Zünd aus Mauren für die Mandatsperiode 2023 bis 2027 neu in den Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein bestellt. Die beiden Neumitglieder folgen auf Desirée Bürzle und Martin Hörndlinger, deren Wiederwahl gemäss Statuten der Kunstschule Liechtenstein nicht mehr möglich war. Komplettiert wird der fünfköpfige Stiftungsrat durch die bestehenden Mitglieder Ralf Jehle (Schaan, Vorstand), Sebastian Frommelt (Schaan) und Alexandra Oberhuber-Wilhelm.



Die Regierung dankt den beiden neubestellten Mitgliedern des Stiftungsrats der Kunstschule Liechtenstein für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.



Pressekontakt:



Ministerium Äusseres, Bildung und Sport

Stephan Jäger, Generalsekretär

T +423 236 76 83

Stephan.Jaeger@regierung.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901041

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de