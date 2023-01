Er hat es erneut getan: Star-Investor Warren Buffett hat über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway zu Beginn des Jahres ein weiteres Aktienpaket an BYD veräußert. Es ist bereits der siebte Verkauf in den vergangenen sechs Monaten. Doch anders als bei den ersten Verkäufen reagieren Anleger nun entspannt auf die Nachrichten.Insgesamt stieß Berkshire am 3. Januar rund 1,1 Millionen Anteile des chinesischen E-Autobauers zu einem Kurs von 191 Honkong Dollar ab. Damit liegt die Beteiligung an BYD ...

