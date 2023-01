Bei Bayer geben sich die aktivistischen Investoren die Klinke in die Hand. Nachdem am Montag Inclusive Capital eine Beteiligung bekannt gegeben hatte, berichtete Bloomberg am Dienstag vom Einstieg von Bluebell Capital. Wird Bayer - wie vom AKTIONÄR im Herbst spekuliert - bald aufgespaltet? Was ist der wahre Wert?

