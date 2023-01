NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und auf "Overweight" mit einem Kursziel von 690 Euro belassen. Die Aktie des Anbieters von Lithographiesystemen für die Chipindustrie sei sein "Top Pick" für die erste Jahreshälfte für Anleger, die in die europäische Halbleiterbranche investieren wollten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML unterscheide sich von den Wettbewerbern und das Risiko, dass der Chipindustrie-Ausrüster seine Ziele im ersten Halbjahr senken muss, sei sehr gering./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 22:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

