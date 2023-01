DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2022

Heidelberg (pta/11.01.2023/14:10) - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen") (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) hat ihr Geschäftsjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 1.455 TEUR (Vorjahr: -877 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet Personalaufwand in Höhe von 197 TEUR (Vorjahr: 190 TEUR), Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens von 500 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 619 TEUR (Vorjahr: 539 TEUR). Das Finanzergebnis betrug - 142 TEUR (Vorjahr: -148 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus, Kosten für Kapitalmarktnotiz und -kommunikation (163 TEUR), Kosten im Zusammenhang mit einem der Vorstandmitglieder (142 TEUR), Kosten für Rechtsberatung (135 TEUR), Aufsichtsratsvergütungen (87 TEUR) sowie Abschluss- / Prüfungskosten von (50 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 2.979 TEUR (Vorjahr: 3.163 TEUR) aus. Hierbei wurden nicht eingeforderte, ausstehende Einlagen offen vom Eigenkapital abgesetzt.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2022 von einem Verlust zwischen 0,9 bis 1,1 Mio. EUR aus. Diese Schätzung wurde voraussichtlich im Mittel um 455 TEUR verfehlt. Dies liegt darin begründet, dass die Abschreibung der bis dato mit 500 TEUR als sonstiger Vermögensgegenstand bilanzierten Option zum Erwerb einer bis zu 49% Beteiligung an der Altech Chemicals Australia Pty Ltd mit deren HPA-Projekt in Johor, Malaysia, aufgrund des aktuellen Fokus der Gesellschaft auf die Projekte Silumina Anodes und Cerenergy, aufgrund des Vorsichtsprinzips nötig wurde. Auch wenn die Option weiterhin besteht, ist die Ausübung der Option in unbestimmbare Ferne gerückt und somit eine Wertberichtigung erforderlich.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 11. Januar 2023 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2022. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A31C3Y4 (Aktie), DE000A31C3Z1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

